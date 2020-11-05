تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددًا من قرارات التعيين الجديدة بكليات الجامعة والتي نصت على تعيين الدكتورة ابتسام محمد عبد العال الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض صحة المجتمع، وتعيين الدكتورة فاتن شفيق محمد الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض الأطفال، وتعيين الدكتورة حنان جابر الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم التمريض الباطني والجراحي.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وتعيين الدكتور أحمد أنور السيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب، وقيام الدكتور شريف إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري بأعمال رئيس مجلس قسم تنمية الثروة الحيوانية.

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