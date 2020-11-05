البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي المصري

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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تعاقد نادي البنك الأهلي، مع ثنائي المصري البورسعيدي، بهاء مجدي ، وأحمد ياسر ، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويشارك بهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب أحمد ياسر في مركز الجناح الأيسر المهاجم، وقام الثنائي بالتوقيع للبنك لمدة موسمين.

وأعلن البنك مؤخراً، عن ضم ثلاث صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، وإستعارة أحمد ياسين لاعب مصر المقاصة لمدة موسم واحد.

ورحل مؤخراً عن صفوف البنك، أحمد سعودي، أحمد جمال، أحمد بلحه، أحمد حامد، سمير ممدوح فييرا، أحمد عجله، عمرو عزت، نادر السيد الذي إنضم لدمنهور، محمد ناجح.


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