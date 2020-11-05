البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي المصري

وقام الثنائي بالتوقيع للبنك لمدة موسمين.

وأعلن البنك مؤخراً، عن ضم ثلاث صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، وإستعارة أحمد ياسين لاعب مصر المقاصة لمدة موسم واحد.



