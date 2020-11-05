جمهورية شبين يتعاقد مع "مزيكا" لموسمين بالقسم الثاني

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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع مدافع فريق أبو قير اللاعب أيمن مزيكا، لتدعيم خطوطة، بداية من فترة الإنتقالات الحالية، استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.



وقام مزيكا الذي لعب من قبل للنصر وسيراميكا، بالتوقيع للجمهورية، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، عقب الإستغناء عنه مؤخراً من جانب الجهاز الفني للفريق السكندري.



وضم الفريق المنوفي خلال الأيام السابقة، أكثر من لاعب وهم، سيد شعبان مهاجم بني سويف وبيلا وغزل المحلة، وبكر أحمد ظهير أيسر با الزرقا وسوهاج ودكرنس، صلاح فتحي صانع ألعاب المقاولون والتليفونات ، ويسري وحيد جناح مهاجم فريق بدر وأحمد الدماطي مدافع كوكاكولا والحمام، ربيع يسري لاعب وسط مدافع الأوليمبي .