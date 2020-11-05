ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أغسطس

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء   اليـوم الخميس  البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2020.  

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

بلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 94.75 خلال شهر أغسطس 2020 (أولـي) مقابل 93.73 خلال شهر يوليو 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.08٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية   111.56 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 101.46 بارتفــاع قدره 9.95% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.

• بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 88.83 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 87.29 بارتفاع قدره 1.77٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الملابس الجاهزة مع دخول موسم المدارس. 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 61.53 خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 67.01 بانخفاض قدره 8.18٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

• بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الورق ومنتجاته 53.10خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو 2020 حيث بلغ 58.38 بنسبة انخفاض قدرها 9.04% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار اقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.

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