الجماهير تنتظر معركة تكسير العظام بين مانشستر سيتي وليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، إلى قمة الجولة الثامنة والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، مساء الأحد المقبل، بعد سيطر الفريقان على لقب البريميرليج خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.





ويحظى سيتي الذي توج باللقب مرتين متتاليتين في 2018 و2019، بأفضلية اللعب على أرضه في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بعد مضي سبع جولات من الموسم.





وعانى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مؤخرا إذ يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب لكن بفارق خمس نقاط خلف ليفربول وله مباراة مؤجلة.





ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد فوز سيتي على أولمبياكوس 3 / 0 وفوز ليفربول على مضيفه أتالانتا الإيطالي 5 / 0 في دوري أبطال أوروبا.





وينتظر جوارديولا حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة مصير هدافه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من المشاركة، حيث يعاني من إصابة في أربطة الساق، لكن عودة المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس بعد ستة أسابيع من الغياب أثلجت قلب المدرب الإسباني.





وقال جوارديولا "من المهم بالتأكيد حقيقة عودة جابرييل".





وأضاف "إنه مهم بالنسبة لنا، سجل هدفا رائعا أمام اولمبياكوس، وأنا سعيد للغاية بعودة جابرييل".





وتأثرت صفوف مانشستر سيتي كثيرا بالإصابات في الموسم الحالي لكن جوارديولا أبدى سعادته بما سارت عليه الأمور حتى الآن.





وقال "سعيد باللاعبين في الوضعية التي نمر بها، تعثرنا في البداية لكننا تقدمنا بعدها".





وأضاف "مرت ست أو سبع جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا الكثير من المباريات لخوضها، وتتبقى مباراة واحدة قبل فترة التوقف الدولي".





وربما يعاني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول من كثرة اللاعبين الجاهزين في خط الهجوم بعد تسجيل ديوجو جوتا ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك أتالانتا.





ومنذ انضمامه لليفربول قادما من وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سجل البرتغالي جوتا سبعة أهداف في عشر مباريات ليفرض ضغوطا متزايدة على المثلث الهجومي المؤلف من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.





لكن كلوب يرى أن وجود مهاجمين رائعين يتنافسان على المشاركة أمرا إيجابيا، وقال "العالم في بعض الآحيان يصبح مكانا سيئا حيث أنه في لحظة تألق أحدهم يبدأ الحديث بشكل فوري عن لاعب أخر يشارك معنا، كما لو أنه شارك في 500 مباراة متتالية".





وتابع "لم نكن لنبلغ دوري أبطال أوروبا، لو لم يكن لدينا بوبي فيرمينو".





وأشار "بالنسبة لنا من المهم وجود أكثر من 11 لاعبا وقد استغل ديوجو إمكانياته بطريقة مذهلة وقدم مباراة رائعة".





وأوضح "هذا الأمر ليس له أي علاقة ببوبي، ولا يسبب لي الصداع، أنا أكثر من مجرد سعيد بالطريقة التي ظهر بها الأولاد".





وقد يستعيد ليفربول جهود المدافع جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة كما قد يعود تياجو للمشاركة في خط الوسط بعد تجاوزه الإصابة في الركبة.





ويلتقي ليستر سيتي الوصيف يوم الأحد مع ضيفه وولفرهامبتون صاحب المركز السادس بعد فوزه على أستون فيلا في مباراته الأخيرة وتقليصه الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة.





ويستضيف إيفرتون صاحب المركز الرابع فريق مانشستر يونايتد يوم السبت في الوقت الذي بمقدور ساوثهامبتون أن يقاسم ليفربول الصدارة مؤقتا حال فوزه على نيوكاسل مساء الجمعة.





وفي مباراة أخرى الجمعة يلتقي بيرنلي مع مضيفه برايتون فيما يلتقي السبت كريستال بالاس مع ليدز يونايتد وتشيلسي مع شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد مع فولهام ويلتقي الأحد وست بروميتش البيون مع توتنهام وآرسنال مع أستون فيلا.



