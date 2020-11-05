سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

غادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الماضية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وحرص السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، على مغادرة القاهرة في الساعات الأخيرة متوجهًا إلى دبي، من أجل قضاء إجازته هناك قبل العودة للتدريبات الجماعية.





وجاء سفر اللاعب السنغالي، مستغلًا فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بأوامر من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، بعد حسم مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته، مساء السبت المقبل استعدادًا، لمواجهتي أبوقير للأسمدة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بدلًا من 6 من نفس الشهر، على ملعب القاهرة الدولي.







