رئيس جامعة بنها يستقبل رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ومستشار وزير الاتصالات والفريق الفني المرافق لها لبحث إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات " ابداع مصر الرقمى " داخل الجامعة وذلك بعد الانتهاء من عمل المعينات اللازمة بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.
وقال السعيد إنه تم خلال اللقاء مناقشة دراسة إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي داخل الجامعة لخدمة الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس وشباب محافظة القليوبية.
واشار رئيس الجامعة الى ان المركز التكنولوجى الجديد يهدف الى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
من ناحية اخرى استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما استعرض " السعيد " خطط الجامعة المستقبلية والإنشاءات الجديدة بمقر أرض الجامعة فى العبور ومشتهر وكفر سعد ومنها مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور.
من جانبها قالت رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ان مركز ابداع مصر الجارى إنشاؤه فى جامعة بنها يأتى فى اطار المشروعات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية بالجامعات فضلا عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف الفني والعلمي المتخصص.
وأشارت الى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء المراكز التكنولوجية في الجامعات المصرية وتم البدء في المرحلة الثانية وجاءت جامعة بنها من أوائل الجامعات التى تشهد إنشاء هذه المراكز.

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