"رياضة النواب": صعود الأهلي والزمالك لنهائي بطولة أفريقيا فخر للكرة المصرية

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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، القائمين على المنظومة الرياضية، ومجلسي إدارة فريقي الأهلي والزمالك، على صعودهم لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وقال" رشاد" في بيان له، مساء اليوم الخميس، "صعود فريقين مصريين للمباراة النهائية شيء يدعونا للفخر ويؤكد السيطرة المصرية على عرش الكرة الأفريقية، ويشير إلى استمرار حالة التطور التي تعيشها منظومتنا الرياضية وتربعها على منصات التتويج".



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الأهلي والزمالك قدما أداءً رائعًا ومبهرًا منذ بدء البطولة، واستحقا بكل جدارة الوصول لمنصات التتويج، وضمان حق مصر في كسب اللقب الغائب عن دولاب الرياضة المصرية منذ سنوات.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم الفريقين للمباراة النهائية بشكل متميز يتحلى بالروح الرياضية والأخلاقية بما يعكس الصورة الرائعة للرياضة المصرية؛ وتقديم لوحة فنية ووجبة رياضية دسمة تُبهر وتُمتع الجماهير.



