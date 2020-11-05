مهندس معماري يكتشف أحد الأخطاء في مسلسل "ما وراء الطبيعة"





وأضاف قائلاً: "تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير، فغالبا دي صرف أجهزة تكييف، ودي برضه ما كنتش موجودة وقتها، أنا عارف إن دي غلطة تفوت على ناس كتير، بس أنا كمهندس معماري ما بعرفش أفوتها".





وبدأت منصة" نتفيلكس "اليوم في عرض أولى حلقات مسلسل" ما وراء الطبيعة"، وهو بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

انتقد مهندس معماري، أحد المشاهد في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وأوضح أنه اكتشف خطأً أثناء مشاهدته له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".حيث نشر المهندس المعماري هاني عمارة، صورة من أحداث المسلسل، وعلق عليها قائلاً: "غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969، وظاهر في العمارة مواسير صرف (PVC)، والمواسير دي نوع حديث ما كنتش موجودة وقتها كانوا بيستخدموا المواسير الزهر، ودي كانت أقطارها أكبر ولونها أخضر أو بني".