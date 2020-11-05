غداً .. البنك الأهلي يعود للمران عقب ودية النجوم استعداداً للدوري الممتاز

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي، إلى تدريباته الجماعية غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً ،بملعب الشرطة استعداداً لمباراته الودية أمام مصر للتأمين، التي ستقام في الواحدة من ظهر السبت .

ويغيب عن التدريبات الثنائي مصطفى ميدو، ومحمد أحمد عبد الرحمن(لعبة) بسبب الإصابة، ويشارك في مران البنك مجموعة من اللاعبين القدامي، منهم أحمد صبحي، مصطفى عبد الستار، حارسي المرمى، أمير مدحت، وحسام الصانع، لاندري، علي صابر، سيد منير، محمود جمعه.

ورحل عن صفوف البنك مؤخراً، أحمد سعودي، أحمد جمال، أحمد بلحه، أحمد حامد، سمير ممدوح فييرا، أحمد عجله، عمرو عزت، نادر السيد الذي إنضم لدمنهور، محمد ناجح.

وخاض البنك أربعة مباريات، ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 ،و3/1 وتعادل أمام بورتو 2/2 ،ثم تعادل أمام النجوم 1/1 .

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