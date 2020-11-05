غداً .. البنك الأهلي يعود للمران عقب ودية النجوم استعداداً للدوري الممتاز



وخاض البنك أربعة مباريات، ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 ،و3/1 وتعادل أمام بورتو 2/2 ،ثم تعادل أمام النجوم 1/1 .

ورحل عن صفوف البنك مؤخراً، أحمد سعودي، أحمد جمال، أحمد بلحه، أحمد حامد، سمير ممدوح فييرا، أحمد عجله، عمرو عزت، نادر السيد الذي إنضم لدمنهور، محمد ناجح.