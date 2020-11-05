انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ28 في مكافحة العدوى بعنوان "السلامة لكم وبكم"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون في مكافحة العدوى الذي تنظمه الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، والرابطة العربية لسلامة المرضي وتحت رعاية اتحاد الأطباء العرب، بهدف نشر الوعي والتوعية لسلامة المرضى، وأفراد الطاقم الطبي داخل المنشآت الصحية.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "السلامة لكم وبكم" بشراكة علمية من منظمة الصحة العالمية، وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية وعدد من الهيئات الطبية ذات العلاقة وتستمر فاليات المؤتمر لثلاث أيام متتالية.

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات علمية وورشتي عمل تتناول أهم المستجدات العلمية فيما يخص سلامة المرضى وسلامة العاملين الصحيين وسلامة المجتمع، والقاء الضوء على الممارسات الآمنة في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا، والدروس المستفادة وتبادل الخبرات.

وبدأ المؤتمر بمحاضرة افتتاحية ألقاها أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان رئيس المؤتمر تناول فيها تطور مفهوم السلامة ووجوب البدء بتغيير المفاهيم المتعلقة بالسلامة في الرعاية الصحية مؤكدًا على ضرورة مواكبة التطوير العالمى وتغيير المفاهيم القديمة.

كما شارك الدكتور منذر لطيف المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمحاضرة عن سلامة المرضى والعاملين الصحيين في منطقة شرق المتوسط.

وألقى الدكتور محمد غانم أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بطب عين شمس محاضرة عن أهمية الصحة النفسية للعاملين الصحيين، وكيفية التغلب علي الأعباء في فترات الأزمات والكوارث. كما تحدث د ايهاب عطية مديرعام الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية عن الدروس المستفادة من جائحة فيروس كوررونا.

ومن القضايا الهامة التي يتناولها المؤتمر؛ الحقائق العلمية حول لقاحات الأمراض التنفسية الشائعة ومجابهة الشائعات والمغالطات المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش المؤتمر أيضا السلامة البيئية داخل المنشآت الصحية وكيفية التعامل مع المرضى المصابين بالأمراض المحتمل انتقالها بالهواء.

كما يتبنى المؤتمر تصحيح المفاهيم الخاطئة والممارسات غيرالصحيحة في التعامل مع الأدوية المستخدمة قي علاج مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويناقش دور الادارة الصحية في تحقيق سلامة المرضي وتجنب الأخطاء الطبية. وكذلك يتم استعراض أحدث المستجدات والتوصيات الخاصة باستخدام المطهرات لتحقيق السلامة داخل وخارج المنشآت الصحية.

وخصص المؤتمر أيضا جلسة يتناول فيها المتخصصين في مجال معامل الميكروبيولوجيا الطبية اجراءات الأمان المعملي، وتطوير إدارة المعامل، وكيفية اعتمادها لضمان تقديم خدمة معملية ذات جودة وضامنة لسلامة المرضي والبيئة الخارجية.

ويناش أيضا كيفية رفع الوعي المجتمعي، وضمان شراكة المجتمع مع كافة الجهات المعنية في مواجهة الأزمات والكوارث.

ويشمل المؤتمر أيضا ورشتي عمل تفاعلتين تناقش احداهما كل مايخص الواقيات الشخصية لضمان سلامة العامليين الصحيين، وتناقش الثانية تحسين جودة الخدمات الصحية لضمان سلامة المريض في ظل جائحة كورونا.

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