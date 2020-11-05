كارهة للمسلمين ومحب لهتلر.. أعضاء يتم انتخابهم لأول مرة في تاريخ الكونجرس

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بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية، تجرى الآن عملية اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، والتي نتج عنها تراجع المقاعد التي يحتفظ بها الجمهوريون في الكونجرس وفي المقابل احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب.



الانتخابات شهدت نجاح أشخاص من كارهي العرب والمسلمين ويتبنون أفكار عدائية لأول مرة، وذلك تماشيا مع السياسة التي تبناها الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، والتي تحض على العنصرية وكراهية المهاجرين



كاوثورن المحب لهتلر

وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية الضوء على فوز ماديسون كاوثورن، 25عاما، في انتخابات مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كارولينا الشمالية، وهو أصغر أعضاء الحزب الجمهوري سنّا في مجلس النواب.



وكانت قصة كاوثورن الشخصية تأسر العقول، إذ ادعى إصابته بالشلل جزئيا في حادث سيارة عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وقدّم نفسه باعتباره وجها جديدا قادرا على تقديم وجهة نظر حديثة لجيل جديد في الحزب الجمهوري، ولكن سرعان ما كشفت التقارير الإخبارية عن سوء تمثيل في كيفية سرد قصته، فقد قال إن أحلامه بالانضمام إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية تبددت بسبب حادث سيارته، ولكن الأكاديمية كانت قد رفضته بالفعل قبل الحادث.



وأشارت تقارير أخرى إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أشار فيها إلى هتلر بلقب "الفوهرر" والتي تعني القائد وترتبط في السياسة بالزعيم النازي أدولف هتلر، وقال إن زيارة منزل هتلر لقضاء العطلات في ألمانيا كانت من أهم أمنياته



واتهمت عدة نساء كاوثورن بسوء السلوك الجنسي، وفي الشهر الماضي، أنشأ موقعا على شبكة الإنترنت يهاجم صحفيا بسبب عمله لصالح غير البيض.



جرين الكارهة للمسلمين

أما المرشحة الجمهورية الثانية المعادية للمسلمين فهي مارجوري تايلورجرين، وباتت أول شخص معروف بتبنيه لنظرية مؤامرة "كيو أنون" QAnon اليمينية المتطرفة يفوز بمقعد له في مجلس النواب الأمريكي.



وجاء إعلان جرين، البالغة من العمر 46 عامًا، عن فوزها بتغريدة نشرتها على موقع تويتر، قالت فيها: "فوز كبير الليلة! شكرا للمؤيدين في شمال غرب جورجيا على اختيارهم لي للقتال من أجلهم في العاصمة واشنطن!".



وتروج جرين لأفكار لا أساس لها وتحض على كراهية الأجانب مثل أن شبكة من ممثلي "الدولة العميقة" تعمل خلف الستار ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنشاء نظام عالمي جديد.



وتروج "QAnon" لنظرية تقول إن المسلمين الأمريكيين عملوا على التدبير لخطة سرية استغّت القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا وسيلة لتسريب الشريعة الإسلامية إلى البلاد.



وفي وقت سابق نأي عدد من الجمهوريين رفيعي المستوى بمجلس النواب الأمريكي بأنفسهم عن جرين بعد أن نشرت مقاطع فيديو على " فيسبوك" تحض على العنصرية والكراهية للإسلام ومعادية للسامية.



وفي أحد مقاطع الفيديو تلك قالت جرين إن الانتخابات النصفية لعام 2018 –التي أدت إلى صعود نائبتي الكونجرس إلهان عمر ورشيدة طليب- كانت جزءا من "غزو إسلامي للحكومة الأمريكية"، وإن "أي شخص مسلم يؤمن بالشريعة الإسلامية يجب ألا يكون له مكان في حكم البلاد".



وفي توجه "خطيرخر، نشرت جرين صورة لنفسها على موقع فيسبوك وهي تحمل مسدسا إلى جانب صور لنائبات الكونجرس الديمقراطيات إلهان عمر ورشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، محرضة "المسيحيين المحافظين المؤمنين حقا على مهاجمة هؤلاء الاشتراكيين الذين يريدون تمزيق الولايات المتحدة".

