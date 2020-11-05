بعد الغاء نظام الكفيل..فوائد في صالح العامل المصري بالسعودية

بالنظر إلى قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام آخر اعتبارًا من مارس 2021 ، هناك العديد من المزايا التي تعود بالفائدة على العمال المصريين في المملكة، والتي وفقًا لآخر التعدادات الإحصائية ، جهاز الإحصاء السعودي ، بلغ عدد العاملين المصريين وأسرهم نحو 2.9 مليون عامل.





الغاء نظام الكفيل





أهم المزايا التي سيحصل عليها العامل المصري من إلغاء نظام الكفيل وهي كالتالي:





الإلغاء يعطي الحق للعامل المصري الانتقال إلى عمل آخر وصاحب عمل آخر دون الرجوع للكفيل المكفول عليه حاليا، ودون الحصول على موافقته.

فرصة كبيرة للعامل أن يتحقق له الاستقرار، باصطحاب أسرته والتي كان الكفيل يتحكم في هذا الأمر.

تقليل المشاكل والشكاوى التي كان يواجهها العامل، من صاحب العمل من تأخير الرواتب وزيادة ساعات العمل وغيرها من شكاوى انتهاك بعض الحقوق المنظور الكثير منها أمام القضاء.

فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية لتحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كثيرة في العمل الأصلي .

حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة ، وفقا للقوانين المعمول بها .

وفي السياق ذاته ، علمت الوطن أن وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية بدأت في تطبيق النظام الجديد ، البديل عن نظام الكفالة ، اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء ، وبالتالي يترتب على العامل الوافد مصر وأخرى غير- للسعوديين الحق في التقدم إلى وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية للنقل إلى وظيفة أخرى وصاحب عمل آخر.





كما أن وزارة العمل السعودية ستكون وسيط بين صاحب العمل والعامل الوافد، وأن النظام البديل سيطبق حتى تنفيذ القرار الرسمي بإلغاء نظام الكفالة في مارس المقبل 2021.



