دينا الشربيني تدرب على رفع الأثقال من داخل إحدى صالات الجيم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.


حيث ظهرت "الشربيني"، في الصورة، وهي تستعرض قوتها في رفع الأثقال في إحدى صالات الجيم. 


وتصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" وذلك بعد نشر زوجها المطرب عمرو دياب صورة لـ بطلة كليب أغنيته الجديدة "أهه أهه".


من جهة أخرى، حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب 563،201 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد يومين من طرحها وتصدرت تريند يوتيوب ومن المقرر طرحها خلال الايام القليلة القادمة.

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