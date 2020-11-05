مصر تنجح في استراد قطعة أثرية من إيطاليا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام زيدان
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نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار، والخارجية في استرداد قطعة أثرية من ايطاليا كانت قد ضبطتها الجهات الأمنية المعنية في منطقة كالياري الإيطالية عام 2018م.

وتم تسليمها إلى سفير مصر بايطاليا السفير هشام بدر اليوم الخميس بمقر وحدة مكافحة الممتلكات الثقافية التابعة بقوات الدرك الايطالية الكاربيناري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الطرفين في الحفاظ علي تراث حضارة البلدين ومكافحة الجرائم التي ترتكب في حقها.

وقد أعرب السفير عن تقديرة للتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين المصري والايطالي في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة انه فور ضبط القطعة بواسطة السلطات الايطالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بين وزارة السياحة والآثار ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات الايطالية.

وأشار إلى ان القطعة المستردة عبارة عن جزء من غطاء تابوت خشبي يبدو انه الجزء الاوسط من بدن تابوت مغطي بطبقة من الجص ومنفذ علية أربعة شرائط من العلامات الهيروغليفية المكتوبة بالمداد الأسود تعود الى العصر المتاخر وقد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وجاري اتخاذ اجراءات الشحن والتغليف لعودة القطعة الاثرية المصرية الي ارض الوطن في اقرب وقت ممكن.

جديرًا بالذكر أن مصر قد استطاعت استرداد 195 قطعة اثرية بالاضافة الي 21.660 عملة أثرية من ايطاليا في عام 2018.

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