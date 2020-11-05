إصابة 4 وضبط 4 آخرين في مشاجرة بالشوم والحجارة بالمنيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصيب 4 أشخاص، وألقي القبض على 4 آخرين، في مشاجرة بالشوم والحجارة بسبب لهو الأطفال بقرية الشيخ حسن بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز مطاي، شمال المنيا، بحدوث مشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والحجارة بين أولاد خضر، وأولاد جاد بقرية الشيخ حسن بدائرة المركز.

تسبب الحادث في إصابة 4 من الجانبين، هم: «خضير ع إ» 32 سنة، و«إيمان ع إ» 20 سنة، من الطرف الأول، و«سمية ح ج» 60 سنة، و«ياسمين م م» 38 سنة، من الطرف الثاني. فيما تم القبض على 4 متهمين. تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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