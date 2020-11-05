"أكياس دم فاسدة" تتسبب في مجازاة فريق عمل بنك الدم بمستشفى حوش عيسى

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قرر الدكتور محمود طلحه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مجازاة فريق عمل بنك الدم بمستشفى حوش عيسى المركزي، بسبب وجود أكياس دم منتهية الصلاحية ومنه سوالب، كما قرر في الوقت ذاته بصرف مكافأة لفريق عمل قسم العظام والتخدير والجودة لإنتظام سير العمل بهذه الأقسام بالمستشفى.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، بمستشفى حوش عيسى المركزي، يرافقه الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، والدكتور أيمن مرعى، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتور سعيد عوض، مدير إدارة الطوارئ، لمتابعة إنتظام سير العمل وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية.



حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، وقام وكيل المديرية بالمرور على وحدة عناية الأطفال التي تم إستحداثها وتطويرها حديثًا والتوسع فيها، وتم إعطاء بعض الملاحظات لتلاشيها لبدء العمل بها.



كما قام بالمرور على وحدة العناية المركزة العامة، للتأكد من حسن سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتم التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.