صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بدوري الأبطال

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت.

وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية رفقة 5 لاعبين آخر من فريق ليفربول.

وضمت التشكيلة المثالية كل من :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليسكاندر أرنولد، جو جوميز ورامي بن سبعيني.

خط الوسط: ستندل، ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح وجيسوس كورونا.

الهجوم: تيمو فيرنر والحسن بيليا.

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