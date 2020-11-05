صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بدوري الأبطال
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:29 م
الفجر الرياضي
Advertisements
شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت.
وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية رفقة 5 لاعبين آخر من فريق ليفربول.
وضمت التشكيلة المثالية كل من :
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليسكاندر أرنولد، جو جوميز ورامي بن سبعيني.
خط الوسط: ستندل، ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح وجيسوس كورونا.
الهجوم: تيمو فيرنر والحسن بيليا.