صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بدوري الأبطال

شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت.





وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية رفقة 5 لاعبين آخر من فريق ليفربول.





وضمت التشكيلة المثالية كل من :





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: ترينت أليسكاندر أرنولد، جو جوميز ورامي بن سبعيني.





خط الوسط: ستندل، ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح وجيسوس كورونا.





الهجوم: تيمو فيرنر والحسن بيليا.



