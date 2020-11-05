موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يحل فريق فالنسيا ضيف ثقيل على نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد القادم الموافق 8 نوفمبر فى لقاء قوي.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالليجا الإسبانية

تقام مباراة فالنسيا وريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي فى اللقاء الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

بينما فالنسيا تعادل مع خيتافي الجولة الماضية من الدوري بهدفين لكل فريق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 16 نقطة بينما فالنسيا فى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

أخبار تهمك

قرار جديد من الأهلي بشأن جهاز موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم النصر السعودي

منذ ساعة و 21 دقيقة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من العميد.. الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفي محمد يقدم وعدا لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ يوم

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

01:15 م

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

02:00 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه