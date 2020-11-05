موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحل فريق فالنسيا ضيف ثقيل على نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد القادم الموافق 8 نوفمبر فى لقاء قوي.





موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالليجا الإسبانية





تقام مباراة فالنسيا وريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي فى اللقاء الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بثلاث أهداف مقابل هدفين.





بينما فالنسيا تعادل مع خيتافي الجولة الماضية من الدوري بهدفين لكل فريق.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 16 نقطة بينما فالنسيا فى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.



