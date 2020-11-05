السفير المصري في إيطاليا يسترد قطعة أثرية مهربة

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أعلن السفير هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، اليوم الأحد عن استلام قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة تعود إلى عصور الدولة الوسطى، وهي عبارة عن الجزء الأوسط من تابوت خشبي، وتحمل نقوش هيروغليفية مكتوبة بالمداد الأسود، وقد تم ضبطها في منطقة "كالياري" بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية "الكاربيناري" بروما.



هذا، وتم عقد مراسم التسليم والتسلم بين الجانبين المصري والإيطالي برئاسة كل من السفير بدر وقائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في الكاربيناري، حيث أوضح بدر خلالها أن تَسَلُم مصر للقطعة الأثرية يأتي في إطار التعاون البناء بين الطرفين للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية، وكذا مكافحة الجرائم التي قد تٌرتكب في حقهما.



كما أعرب بدر عن تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية، والذي يتماشى مع خطة الدولة المصرية الرامية لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة، وبما يتواءم مع خضوع تلك القطعة لقانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.



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ألقى السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض اليابان الدولي للسياحة Tourism Expo Japan 2020، والذي عُقد بمحافظة "أوكيناوا" خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020، وذلك بمناسبة اختيار مصر كممثل عن الوجهات السياحية الأفريقية التي سيتم الترويج لها في السوق الياباني خلال الموسم القادم.





عُقدت الجلسة تحت عنوان "التغلب على أزمة كورونا: بناء أُسسِ مستقبلية لاستئناف حركة السياحة" وبمشاركة كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس المنظمة العالمية للسياحة والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية للسياحة عبر تقنية الاتصال المرئي. كما مثل الجانب الياباني كل من نائب وزير السياحة، ورئيس الاتحاد الوطني للوكلاء السياحيين JATA، فضلًا عن رئيس إحدى الشركات اليابانية الأكثر اهتمامًا بالسوق المصري.

استعرض السفير أيمن كامل خلال الجلسة عناصر الخطة المصرية لاستئناف حركة السياحة والسفر والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي، ملقيًا الضوء على أبرز الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها وفقًا لمعايير منظمتي الصحة والسياحة العالميتين، وكذلك المزايا التحفيزية التي تم اعتمادها للترويج للمقاصد الشاطئية والثقافية التي بلغ زوارها أكثر من 250 ألف سائح على مدار الأشهر الثلاث الماضية. كما وجه سفير مصر الدعوة للمشاركين لزيارة المقاصد السياحية المصرية على هامش الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الجاري تنفيذه بالشراكة مع الجانب الياباني.



تناول السفير المصري كذلك أهم عناصر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على صياغته بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع سكان المناطق السياحية؛ وذلك لضمان تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض اليابان الدولي للسياحة يعد من أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، ويتم تنظيمه سنويًا بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وقد شهدت نسختيه الأخيرتين مشاركة مصرية رفيعة المستوى مُمثلة في السيد رئيس هيئة التنشيط السياحي عام 2018، والسيدة وزيرة السياحة عام 2019؛ إلا أن اللجنة المُنظمة قصرت المشاركة هذا العام على عدد محدود من سفراء الدول التي ارتأت الترويج لها داخل السوق الياباني نظرًا لظروف جائحة كورونا.

