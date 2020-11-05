الزمالك يرحب بحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الأبيض يرحب بحضور الجماهير فى النهائى الأفريقى أمام الأهلى، في اللقاء المقرر له يوم 27 من شهر نوفمبر الحالي.





وقال أحمد جلال فى مداخلة هاتفية عبر برنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يرحب بحضور الجماهير المصرية بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى وجود تنسيق الدولة مع الاتحاد الأفريقى الكاف".





وأضاف : "الجميع يعمل لمصلحة الكرة المصرية، ووجود الجماهير فى النهائى الأفريقى ستكون فرصة رائعة وسنعمل على تنفيذها بما لا يضر الصالح العام من التباعد بسبب فيروس كورونا".





وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربي قال أحمد جلال إبراهيم، "الزمالك قدم مباراة ممتعة ويستحق الصعود للنهائى الأفريقى، وتحدثت مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأبلغته أن الزمالك لن يفرط فى اللقب الغائب منذ سنوات".



