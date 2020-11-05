خبير: رفض ترامب الاعتراف بفوز بايدن قد يؤدي إلى تصاعد العنف في البلاد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:22 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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قال الخبير الروسي دميتري سوسلوف، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى أعمال شغب وعنف في المدن الأمريكية.

 

وأضاف سوسلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية المتكاملة، في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية: "رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، وإصراره على مواصله الصراع، يحمل في طياته ليس فقط مخاطر الانغماس في مداولات قضائية طويلة. نحن لا نعرف كيف ستنتهي القضية في نهاية المطاف، مع الأخذ بالاعتبار وجود بعض السيطرة للمحافظين في المحكمة العليا".


وتابع:"هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى تصاعد للعنف في الشوارع الأمريكية. هذا لم يحدث حتى الآن، لكن إذا استمر بايدن في إعلان فوزه، وواصل ترامب القول إن النصر قد سرق منه، فلا يمكن استبعاد أعمال الشغب".

 

ولفت الخبير الانتباه إلى أنه، لا يوجد في الوقت الحالي، ما يدل على أن ترامب سيكون مستعدا للاعتراف بالهزيمة.

 

وأضاف: "ترامب يدرك أن نحو نصف الأمريكيين يقفون إلى جانبه، وليس من طبيعته الاعتراف بالهزيمة".

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