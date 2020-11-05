وفد من وزارتي التعليم العالى والاتصالات يتفقدان مركز الإاختبارات الالكترونية بجامعة دمنهور (صور)

Advertisements

استقبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وفدا من مندوبي وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى والإتصالات، لزيارة وتفقد مركز الاختبارات الالكترونية للوقوف على حالة وتجهيزات المركز والمعامل بكلية التربية للطفولة المبكرة.



وناقش "صالح" مجموعة من المقترحات لتطوير التعليم من خلال رؤية وزارة التعليم العالى كتخصيص مكان لإمتحانات جميع الكليات إليكترونيا على أن يكون كامل التجهيزات، وقدم الشكر للقيادة السياسية على إهتمامهم بالتعليم والبحث العلمي والجامعات ككل، مشيدا بمجهودات وزارة التعليم العالي وخاصة فى الجامعات الأهلية والدعم الكامل للجامعة فى جميع المجالات والتخصصات.



وأكد رئيس جامعة دمنهور علي تنفيذ خطة التطوير فى كافة المجالات، وكذا الدور الهام الذي قامت به فى التحول الرقمى ورفع بيانات الطلاب وتسجيلها إلكترونيا وايضا تطبيق المنظومة الإلكترونية لطلاب التربية العسكرية بالجامعة.



واختتمت الزيارة بجولة تفقدية لكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية التمريض وكليه الزراعة لتفقد مدرجات وقاعات الإختبارات الإلكترونية والمعامل، ومبنى المعامل المركزية لمتابعة الموقف النهائي ومدى جاهزيتها للإفتتاح لبدء التشغيل.