"الزراعة" تتابع مشروعات الثروة السمكية في بورسعيد والإسماعيلية

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قام الدكتور سعد موسى المنسق القومي والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بزيارة مفرخ المحاريات الذي تم انشائه لأول مرة في مصر وذلك لتربية واكثار المحاريات بمنطقة الإسماعيلية وبورسعيد حيث اطلع على دورة التربية والأكثار للمحاريات السمكية التي تدخل لأول مرة كأحد اهم إنجازات برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والممول بمنحه من الإتحاد الأوروبي.



جاء ذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة



وقال موسى أن هذا المفرح سيعمل على توفير الزريعة لمزارع المحاريات لمنطقة القناة وبورسعيد الأمر الذي يسهم في زيادة التصدير هذا النوع من الأسماك لدول العالم كما يتضمن المفرح وحدة للتقنية بهدف تنقية المحاريات التي يتم اصطيادها من البحر من الرمال وبعض المواد العالقة الأمر الذي سيؤدي الي رفع قيمتها التسويقية وبالتالى العائد الاقتصادي لهذا النوع من الأسماك....

موسى أشار الي تاكيد وزير الزراعة على أهمية تكرار هذا النموذج في المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية خاصة منطقة اسكندرية والبحر الأحمر

‏يعتبر مفرخ المحاريات فى فنارة بالاسماعيليه هو الأول من نوعه في مصر وهو يهدف لإنتاج حوالى ٥٠٠ مليون زريعة محاريات تكفى لسد احتياجات حوالى ١٠٠٠ مزرعة بحرية لإنتاج ما يقرب من ١٠٠٠ طن من المحاريات وهى تكفى لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير ما يقرب من ٥٠٪ من الإنتاج بقيمة تقارب ١٠ مليون دولار...

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‏والجدير بالذكر أن هذا المفرخ هو بداية لتفريخ واستزراع المحاريات حيث كان معظم انتاحها من المصايد الطبيعية ولا يتجاوز ال ٢٠٠ طن فى العام...ومن أنواع غير ذات قيمة اقتصادية للتصدير.... والميزة النسبية لهذا المفرخ أنه مجهز بنظام الدوائر المغلقة ليتم تفريخ مختلف الأنواع من المحاريات وفى فترات مختلفة من العام، وغير مرتبطة بمواعيد التفريخ الطبيعية... نتيجة التحكم في درجة الحرارة وجودة المياة والإضاءة اللازمة.