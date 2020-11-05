عمر صلاح يقترب من الانتقال لأسوان

إقترب عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من الإنتقال لصفوف أسوان لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل مسعد عوض إلى نادي وادي دجلة.









ويبحث الجهاز الفني لزهرة الجنوب بقيادة سامي الشيشيني عن تدعيم مركز حراسة المرمى وذلك نظراً لعدم تواجد سوى طلعت الجبلاوي.









ويرغب عمر صلاح في المشاركة بصفة أساسية والإتتقال لأي من أندية الدوري الممتاز بعدما وضع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شرط أساسي أن يكون اللاعب مشارك بصفة مستمرة مع ناديه للإنضمام لقائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.



