البورصة المصرية تربح 1.2 مليار جنيه وسط ارتفاع أسهم 87 شركة

أغلق مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاعات جماعية، وسط مكاسب لرأسمال السوقي بلغت 1.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي حجم قيم التداولات على الأسهم وحدها نحو 973 مليون جنيه بالتداول على 269.2 مليون سهم وسط تنفيذ 34 ألف عملية بيع وشراء، حيث ارتفعت اسهم 87 شركة بينما انخفضت اسهم 67 شركة واستقرت اسهم 29 اسهم شركة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2717 نقطة.