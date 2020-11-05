الأردن يعلن مقتل سيدة وابنها بإطلاق نار في أمريكا

تعرضت عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، لحادث إطلاق نار على يد أحد الجيران من "متعاطي المخدرات"، أدى إلى مقتل سيدة وابنها.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانًا جاء فيه: "السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية وأدت إلى مقتل سيدة أردنية وابنها".

وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعود لأقرباء الضحية، ديانا الصايغ، وابنها، جوزيف حواتمة، تناقلت تعازيهم بها.

وكتب سعيد حواتمة على صفحته: "بكل حزن وأسى ننعى ديانا الصايغ زوجة ابن العم ايهاب حواتمة وابنهما جوزيف حواتمة الذين طالتهما يد الغدر الآثمة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الجاني، الذي يقطن في إحدى الشقق المجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة على الجاني (متعاطي مخدرات) بسبب الإزعاج المتكرر واعتقاد الجاني الخاطئ، بأن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، حيث توجه الجاني إلى شقة العائلة الأردنية، وأطلق النار على السيدة الأردنية وابنتها والخادمة، (من جنسية غير أردنية) مما أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابنتها بـ7 طلقات نارية في منطقة الصدر وحالتها الصحية خطيرة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، توفي ابن السيدة في وقت لاحق، بعد أن اختطفه الجاني، وبعد حضور الشرطة وقع تبادل لإطلاق النار مع الجاني مما أسفر عن مقتل الجاني والطفل وتم نقل ابنة السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبين الفايز أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم كافة المساعدات الممكنة.