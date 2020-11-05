تفاصيل ضبط أدوية غير مرخصة في حملة صحية على مراكز طبية بالدقهلية

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شنت ادارة العلاج الحر والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية، الشئون الصحية بالدقهلية حملات مكثفة تمكنت من ضبط اكثر من 18 الف صنف وقرص أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها في حملة بمركز للعلاج الطبيعي بالسنبلاوين.



جائت الحملة بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين، وعلي الفور وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشديد الرقابة على مراكز العلاج والمستشفيات الخاصة وسوق الدواء، حيث قامت إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية بشن حملة على مراكز العلاج الطبيعي بالسنبلاوين.





وقد أسفرت الحملة عن وجود مخالفات جسيمة حيث تم ضبط حوالي 1000 صنف تحتوى على حوالي 7000 كيس مكملات غذائية وحوالي 10000 كبسولة من ادوية التخسيس المهربةوكذا حوالي 100 امبولة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح تداولها بالأسواق المصرية

حيث وجدت المضبوطات بغرفة مفتوحة أمام المركز ووجود مثل هذه الادوية بهذا المكان يعد مخالفا للقانون رقم 127 لسنة 1955والذي ينص على عدم بيع وتداول اصناف طبية الا من خلال مؤسسات صيدلية مرخصة.



و قد تم تحرير تحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة من ادارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي وتم عمل محضر تحريز للادوية بمركز شرطة السنبلاوين وتسليم الحرز للشرطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية كافة ومؤسسات العلاج الحر ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية.