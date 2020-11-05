ربة منزل تتهم جارها بالتحرش بحفيدتها في القناطر

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اتهمت ربة منزل بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية، اليوم الخميس، جارها عامل بمحاولة التعدي جنسيا على حفيدتها 4 سنوات، والتحرش بها بعد أن استدرجها لداخل شقته في منزل مجاور لمنزلها، وملامسة جسدها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان حدوث الواقعة من عدمه، وطلب تحريات المباحث، فيما أنكر المتهم الواقعة.



تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغًا من "ن.ع.ع" 54 عامًا، ربة منزل، ومقيمة الخرقانية، دائرة المركز وبصحبتها حفيدتها لنجلتها الطفلة "ه.م.ب" 4 أعوام، ومقيمة طرفها لانفصال والديها.



وأبلغت أنه أثناء لهو حفيدتها المذكورة، أمام المنزل فوجئت بعدم تواجدها، وبالبحث عنها علمت بتواجدها بشقة جارها المدعو "ع.ر.ر" 59 عامًا، عامل، ولدى توجهها إليه وفتح باب الشقة خرجت حفيدتها مسرعة من داخلها وقررت لها بملامسة جسدها، واتهمت المذكور بالتحرش جنسيا بحفيدتها.



أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وانتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهام المبلغة بقصد النيل منه لسابقة وجود خلافات جيره بينهما.