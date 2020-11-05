موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق نادي تشيلسي فوزًا كبيرًا على نظيره رين الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد تشيلسي لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقاط، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة فقط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.