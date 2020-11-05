ارتفاع قوي في ارباح وايرادات "جنرال موتورز"

اارتفعت أرباح وإيرادات "جنرال موتورز" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تعافي الطلب في الصين والولايات المتحدة.



وارتفعت أرباح "جنرال موتورز" إلى 4.05 مليار دولار (2.78 دولار للسهم) خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، مقارنة بـ2.35 مليار دولار (1.60 دولار للسهم) خلال نفس الفترة العام الماضي.



وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة مستوى 2.83 دولار وهو أعلى من توقعات المحللين عند 1.38 دولار.



وارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية هامشياً عند 35.48 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بمستوى 35.47 مليار دولار، ومقابل توقعات تراجعها عند 35.43 مليار دولار.



وصرح المدير المالي المؤقت للشركة "جون ستابلتون" بأن المبيعات في الولايات المتحدة والصين تتعافى بأسرع من المتوقع، مشيراً إلى أن "جنرال موتورز" تستفيد من الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها الجديدة.

وارتفعت مبيعات الشركة في الصين 12% في الربع الثالث على أساس سنوي.