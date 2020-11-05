ارتفاع قوي في ارباح وايرادات "جنرال موتورز"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اارتفعت أرباح وإيرادات "جنرال موتورز" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تعافي الطلب في الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت أرباح "جنرال موتورز" إلى 4.05 مليار دولار (2.78 دولار للسهم) خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، مقارنة بـ2.35 مليار دولار (1.60 دولار للسهم) خلال نفس الفترة العام الماضي.


وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة مستوى 2.83 دولار وهو  أعلى من توقعات المحللين عند 1.38 دولار.


وارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية هامشياً عند 35.48 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بمستوى 35.47 مليار دولار، ومقابل توقعات تراجعها عند 35.43 مليار دولار.


وصرح المدير المالي المؤقت للشركة "جون ستابلتون" بأن المبيعات في الولايات المتحدة والصين تتعافى بأسرع من المتوقع، مشيراً إلى أن "جنرال موتورز" تستفيد من الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها الجديدة.
وارتفعت مبيعات الشركة في الصين 12% في الربع الثالث على أساس سنوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

بفرمان من العميد.. الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد ثنائية مصطفى محمد في الرجاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ 17 دقيقة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن جهاز موسيماني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ ساعتين

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

منذ نصف ساعة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

01:15 م

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

02:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

01:33 م

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه