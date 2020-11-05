الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم النصر السعودي

كشف الزمالك عن حقيقة مفاوضاته مع النيجيري أحمد موسى عقب فسخ تعاقده مع النصر السعودي.





وأكدت تقارير صحفية سعودية مؤخرًا أن النجم النيجيري أصبح قريبًا من الزمالك عقب رحيله عن النصر السعودي.





ونفت فضائية الزمالك عبر برنامج زملكاوي الذي تقدمه الإعلامية فرح علي أي مفاوضات من جانب الزمالك مع أحمد موسى.





وقام أحد المصادر في الزمالك بنفي التفاوض مع النجم النيجيري واعترفوا في نفس الوقت بقيمة وإمكانيات أحمد موسى الكبيرة.





وأكد المصدر أنه هناك سياسة مالية خاصة يتبعها الزمالك في تعاقداته بالإضافة إلى أنه لم يتم حسم ملف الصفقات الجديدة حتى الآن.





وأوضح المصدر أن أي حديث رسمي عن صفقات الزمالك وملف المفاوضات والإعلان الرسمي سيكون عبر منابر الزمالك الرسمية.