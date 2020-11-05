منافسة رباعية على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من التشامبيونزليج

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وكانت منافسات الجولة الثالثة قد لُعبت يومي الثلاثاء والأربعاء وشهدت بعض المفاجأت مثل خسارة مانشستر يونايتد من باشاك شاهير التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي من لايبزيج الألماني.


وجاءت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة على النحو التالي :-


- دييجو جوتا، مهاجم ليفربول الواعد، بعد تألقه أمام أتالانتا حيث سجل 3 أهداف "هاتريك".

- الحسن بليا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد تألقه أمام شاختار حيث سجل "هاتريك".

- إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، عقب تسجيله هدفين أمام كلوب بروغ.

- يوسف النصيري لاعب إشبيلية، أمام كراسنودار حيث سجل هدفين.

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ليفربول دوري أبطال أوروبا جوتا الجولة الثالثة

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