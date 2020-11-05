عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

الأهلي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء الموسم المُقبل من أجل المنافسة على جميع الألقاب المُمكن ووضعت لجنة الكرة الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي على قائمة الإنتقالات. يسعى الفريق الأول لكرة القدم بناديلتدعيم صفوف القلعة الحمراء الموسم المُقبل من أجل المنافسة على جميع الألقاب المُمكن ووضعت لجنة الكرة الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي على قائمة الإنتقالات.









وأبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رغبة شديدة في التوقيع مع سيرينو وبالفعل قدم النادي الأهلي عرضاً للفريق الجنوب أفريقي مقابل 2 مليون دولار.









لكن صن داونز رفض هذا العرض وطلب الحصول على 3 ملايين دولار وهو المبلغ الذي يراه الأهلي مبالغ فيه للغاية خاصةً أن اللاعب وافق على الإنتقال للقلعة الحمراء وتبقى الإتفاق مع الإدارة.



