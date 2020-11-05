جيرارد يُعلق على تحطيم صلاح لرقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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علق الإنجليزي ستيفين جيرارد أسطورة الفريق الاول السابق لكرة القدم بنادي ليفربول والمدير الفني لفريق نادي رينجرز الإسكتلندي على الإنجاز الذي حققه الدولي المصري محمد صلاح.


ونجح صلاح في معادلة أهداف جيرارد في منافسات دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدف في مباراة أتالانتا أول أمس الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات التشامبيونزليج.


وأصبح الثنائي في قائمة ترتيب هدافي الريدز في البطولة القارية الأبرز للأندية في العالم برصيد 21 هدفاً وأمام صلاح فرصة لتخطي هذا العدد والإنفراد بالصدارة منفرداً.


وقال جيرارد في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة " The Herald” الأسكتلندية: " الأرقام القياسية خُلقت من أجل يتم تحطيمها وبالطبع كنت فخور برؤية محمد صلاح يساوي سجل أهداف مع الريدز في دوري أبطال أوروبا".

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