"تطهير وتأمين".. آخر استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات النواب

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تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يوم السبت المقبل، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم في اللجان.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



تطهير وتعقيم

كثفت حملات التعقيم والتطهير، أعمالها، في المنشآت والهيئات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظات، لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2020، في إطار خطة الوقاية من فيروس كوروناالمستجد، وحرصًا على سلامة الناخبين.



تأمين الداخلية

وواصلت وزارة الداخلية، الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات مجلس النواب، وللمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.



وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



تجهيز المقار الانتخابية

وتستعد المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية، بتجهيز المقار الانتخابية، والتأكيد على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعقيم، مع التأكيد على وجود مظلات وأماكن مناسبة تحقق التباعد الاجتماعي للمحافظة على سلامة المواطنين.



وتجرى عملية الانتخاب في المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



وفي حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر.



وتجرى جولة الإعادة في الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.