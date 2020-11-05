معلول وساسي على رأس قائمة تونس لمباراتي تنزانيا

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة منتخب تنزانيا لحساب مباريات الجولة الثالثة والجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021.









وشهدت قائمة المنتخب التونسي تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي وفرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك حيث يعول عليهما المدير الفني للمنتخب آمال كبيرة في مساعدته لتحقيق الفوز.









وجاءت قائمة تونس لمباراتي تنزانيا على النحو التالي :-









حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، أيمن دحمان، إلياس الدامرجي.









خط الدفاع: وجدي كشريدة، محمد دراغر، ياسين مرياح، ديلان برون، نسيم هنيد، منتصر الطالبي، أسامة الحدادي، علي معلول.





خط الوسط: الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، أيمن بن محمد، محمد أمين بن عمر، سيف الدين الخاوي، نعيم السليتي، مارك اللمطي، إلياس الجلاصي، حمزة رفيع، سعد بقير.





خط الهجوم: وهبي الخرزي، نبيل مقتي، يوسف المساكني.



