رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:55 م
كوسوفو
كوسوفو
وكالات
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استقال رئيس كوسوفو، هاشم تاجي، اليوم الخميس، من منصبه، في أعقاب قبول مكتب المدعي الخاص لائحة اتهام موجهة ضده، وفقا لوكالة "رويترز".

 

 وأفادت وكالة رويترز، بأن قرار الاستقالة جاء بعد اتهام محكمة جرائم الحرب في كوسوفو الرئيس هاشم تاجي، بارتكاب جرائم حرب.

 

ووجه المكتب المدعي العام المتخصص في هولندا، أمس الأربعاء، عدة تهم لرئيس دولة كوسوفو هاشم تاجي وآخرين، منها ارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت أثناء أو بعد نزاع كوسوفو بين عامي 1998 و1999.

 

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