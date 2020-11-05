موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام يوم السبت القادم الموافق السابع من شهر نوفمبر مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.









وقبل اللقاء يحتل برشلونة المركز الثاني عشر برضيد ثمانية نقاط من ستة مباريات بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاءين.









فيما يحتل الفريق الضيف ريال بيتيس المركز السابع من ثمانية مباريات برصيد إثني عشر نقطة بالفوز في أربعة مباريات ولم يتعادل في أي لقاء وخسارة أربعة لقاءات آخرين.









ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتُذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.



