الأرصاد: غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة والعظمى 24

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الجمعة 6 نوفمبر، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وأشار الخبراء إلى استمرار فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق وتشمل السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
 
وأوضح الخبراء، أن الطقس ليلا سيكون بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
وعن لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، تسجل القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

أخبار تهمك

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ يوم

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بفرمان من العميد.. الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتخلص من الثنائي الأجنبي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

منذ أقل من ساعتين

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

المقاولون والجونة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الأهلي بشأن جهاز موسيماني

منذ ساعة و 17 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد ثنائية مصطفى محمد في الرجاء

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل إثنين من نجوم الفريق

01:33 م

اشتداد التنافس.. ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في السباق الانتخابي بأريزونا

02:00 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه