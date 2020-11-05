خلال 24 ساعة.. الكويت تعلن تسجيل 5 وفيات و763 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في الكويت، 5 حالات وفاة، و763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم الخميس، ارتفاع الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن إلى 128843 .

سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأحد، 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 126534 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 782 حالة.