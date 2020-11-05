الفرصة الأخيرة.. نصائح هامة بشأن تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر

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بالتزامن مع غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر، الذي يختص بالتحويل، أو نقل القيد خارج المنطقة الجغرافية، فهناك بعض الأمور التي يجب عليك تداركها حتى يقبل طلب التحويل.



ويرصد "الفجر"، نصائح هامة بشأن تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر.



١. يشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها أولا للكلية المرشحة لها.



٢. يرجى العلم أنه لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.



٣. لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.



٤. آخر فرصة لتقليل الاغتراب اليوم الخميس 5 نوفمبر.



٥. يرجى العلم أن التحويل للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة خارج المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى.



٦. يكون نقل القيد للطالبات بين الكليات والشعب غير المتناظرة خارج منطقتهن الجغرافية، بشرط استيفائهن للحد الأدنى للكلية أو الشعبية المناظرة لها داخل منطقتهن الجغرافية.



٧. ضرورة إرفاق ما يفيد تغيير محل الإقامة تقليلا للاغتراب.



٨. يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين.



٧. يحظر نقل القيد للكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارات قبول.



٨. يكون التحويل مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة.



من المقرر تفعيل " تقليل الاغتراب" بشكل أكبر خلال العام الجامعي المقبل، لعدم حدوث تكدسات بالكليات أو وجود أعداد كبيرة بالفرقة الواحدة أو بالمدينة الجامعية، لعدم انتشار أي أمراض أو فيروسات، خاصة وأن الدراسة تكون معظمها في فصل الشتاء.​



تغلق جامعة الأزهر، اليوم الخميس، باب تقليل الاغتراب، الذى فتحته يوم السبت الماضى، وذلك نظرا لكثافة الالتماسات التى قدمت من عدد كبير من الطالبات وأولياء أمورهن للمطالبة بالموافقة على التحويل، أو نقل القيد خارج منطقتهن الجغرافية نظرا لتغيير محل الإقامة لظروف خارجة عن إرادتهن وحرصا من الجامعة على مستقبل هؤلاء الطالبات.



وقررت الجامعة فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020، والمرشحات في العام الجامعي 2021 2020، وذلك حتى اليوم الخميس.