موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى نادي مانشستر يونايتد، هزيمة غير متوقعة من نادي باشاك شهير التركي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

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