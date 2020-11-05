رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 وأخر موعد للسداد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 وأخر موعد للسداد 

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we وأخر موعد لسداد.


الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 وأخر موعد للسداد

- للحصول على فاتورة الخط الأرضي وقيمتها المطلوب وسدادها قبل 15/11/2020 عليكم الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات (اضغط هنـــــــــــا).

- إضافة كود المحافظة.

- ادخال رقم الخط الأرضي.

- الضغط على زر إظهار الفواتير.

- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.


طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020

يوجد العديد من الخيارات التي تمكن المشتركين في المصرية للاتصالات، اختيار ما يناسبهم من الوسيلة التي يفضلها، حيث يمكن الدفع من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري كما يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع المصرية للاتصالات بفيزا كارت أو من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة كما يمكن الدفع من خلال تطبيق we من داخل المنزل حالة توفر مبلغ من المال في محفظتك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 وأخر موعد لسداد 

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