ماكرون: هجوم فيينا أثبت أن خطر الإرهاب يمكن أن يأتي من أي مكان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قررت تعزيز أمن الحدود مع منطقة شنغن، مشيرًا إلى أن الخطر الذي يشكله التطرف والإرهاب طويل الأمد.

وأضاف ماكرون، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن هجوم فيينا أثبت أن خطر الإرهاب يمكن أن يأتي من أي مكان

وتابع ماكرون: "سنقدّم مقترحات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن اصلاح منطقة شنغن".

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة النمساوية، اعتقلت شخصين مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا؛ والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.

وفي وقت سابق، كشفت الوسائل الإعلامية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء هجوم على كنيس وسط فيينا.

وأعلنت الداخلية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، حيث حاول المهاجمون استخدام حزام ناسف.

وأكدت الشرطة النمساوية، أن العملية ما زالت مستمرة، مطالبة السكان بضرورة تجنب الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

كما كشفت الداخلية، عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.