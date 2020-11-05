عاصي الحلاني يكشف ل"الفجر الفني" أول شئ يقوم به خلال زيارته لمصر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني، عن أول شئ يقوم به عند وصوله إلى مصر، وهو رؤية نهر النيل.

وقال عاصي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني"،"أول شئ أفضل القيام به عند وصولي إلى مصر هو رؤية نهر النيل، حيث قمت بتصوير فيديو كليب"نسايم الحرية" بالقلعة وبنهر النيل، فالنيل بالنسبة إلي رمز الخير".


وعن وجود نجله الوليد، معه بمهرجان الموسيقى العربية: "مشاركة نجلي معي بحفل مهرجان الموسيقى من ضمن البرنامج، وخصوصًا أن يجمعني دويتو غنائي مع الوليد، وسيتم طرحه خلال شهر ديسمبر المقبل".

جدير بالذكر أن النجم عاصي، أحيا الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية حيث قدم مجموعة من الأغاني والمواويل الطربية وسط حميع الحاضرين.

وخلال الحفل وبصوت يحمل مذاق جبال الشام قدم عاصي الحلاني تحية لمصر وشعبها وجيشها من خلال اعماله الوطنية ايوا يا مصريين، كبيرة يا مصر وست الستات يا مصرية، كما التمع فى مختارات من اغانيه المتميزة التي رسمت ملامح مشواره الفنى وحققت شهرة جماهيرية في ارجاء الوطن العربي كان منها بحبك وبغار، الهوا طاير، وانا مارق مريت، رحال فى الدنيا، قولى قولى، أن كان عليا، بالعربى، مالى صبر التى شاركه ادائها ابنه وليد، خلى القلب وغيرها الى جانب بانوراما من اعمال عبد الحليم حافظ.

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