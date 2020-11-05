شركة هواتف صينية تحقق 15.7% حصة سوقية في مصر





أعلنت شركة شاومي العالمية ،اليوم عن طرحها هاتفها POCO X3 NFC.في السوق المصرية ، حيث يحتوي POCO X3 NFC، على معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 732G (8 nm) ، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 64 جيجابايت من مساحة الذاكرة الداخلية ،بالإضافة لنسخة أعلى من نفس الإصدار مع مواصفات 6 جيجا رام و 128 جيجا بايت .

ويمتلك هاتف POCO X3 NFC، كاميرا خلفية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 2 ميجابكسل، وقارئ بصمات الأصابع مُدمج في مفتاح التشغيل.

كما يحتوي هاتف POCO X3 NFC، أيضًا على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 2400x بكسل ولأول مره في فئته السعرية شاشة بتردد 120 هيرتز، إلى جانب بطارية بسعة 5160 ميللي أمبير في الساعة.

وكانت شاومي قد احتفلت مؤخرا بصعودها للمركز الثالث عالميا كواحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم.

يذكر أن شاومي هي الشركة الأكثر نموا في سوق المحمول عالميا ومحليا خلال الربع الثالث من العام الحالي ، وقد أحتلت المركز الثالث في السوق المصرية بحصة 15.7 % وذلك وفق تقرير شركة IDC لأبحاث التسويق ، بالإضافة لاستحواذ الشركة علي المركز الأول في مبيعات الفئة المتوسطة التي تتراوح سعرها مابين 2000-5000 جنيه ، الأمر الذي يرجع لاعتماد شاومي عاي تقديم احدث الهواتف التي تتميز بأمكانياتها التقنية العالية مع تقديم سعر منافس .