بفرمان من العميد.. الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته لخطف نجم الأهلي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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يتمسك فريق الاتحاد السكندرى في مفاوضاته خلال الساعات القليلة الماضية، بالظفر بخدمات اللاعب أحمد الشيخ، صانع ألعاب نادى الأهلى، من أجل تدعيم الفريق السكندري خلال فترة الميركاتو الصيفي.


ويسعى حسام حسن، المدير الفنى لزعيم الثغر، لحسم الصفقة واستغلال عدم مشاركة اللاعب بصفقة أساسية مع القلعة الحمراء، من اجل الانضمام للفريق وتدعيم الفريق فى الخط الأمامى وعودة بعض المعاريين، وذلك بعد نجاحه في ضم ثناني الأهلي كريم يحيى وعمار حمدي.


ويأتي رغبة الاتحاد في ضم الشيخ في ظل وجود موافقة أيضًا مبدئية من جانب اللاعب على فكرة الانتقال إلى زعيم الثغر بدية من الموسم الجديد.

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