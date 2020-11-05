شاهد.. أحدث ظهور لأحمد مكى عبر "إنستجرام"

Advertisements

يحرص الفنان أحمد مكى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد مكى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له على الموتسكيل، وحازت صورته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.







وكانت أخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.