بالأرقام.. مشوار الزمالك حتى التأهل إلى نهائي إفريقيا قبل مواجهة الأهلي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نهائي تاريخي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيقام مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.
الأهلي حجز بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي بالفوز عليه 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد الزمالك بعدما أ طاح بفريق الرجاء خارج البطولة بالفوز عليه بنتيجة 4 – 1 في مجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ انطلاقها عام 1964 الذي يصعد فيها فريقين من دولة واحدة إلى نهائي البطولة القارية.

مشوار الزمالك حتي الوصول إلى نهائي دوري الأبطال

- دور الـ64:
الزمالك 7 – 0 ديكيداها الصومالي
الزمالك 6 – 0 ديكيداها الصومالي

- دور الـ32:
الزمالك 1 – 2 جينيراسيون فوت السنغالي
الزمالك 1 – 0 جينيراسيون فوت السنغالي

- دور المجموعات:
الزمالك 0 – 3 مازيمبي الكونغولي
الزمالك 2 – 0 أول أغسطس الأنجولي
الزمالك 1 – 1 زيسكو يونايتد
الزمالك 2 – 0 زيسكو يونايتد
الزمالك 0 – 0 مازيمبي الكونغولي
الزمالك 0 – 0 أول أغسطس الأنجولي

- الدور ربع النهائي:
الزمالك 3 – 1 الترجي التونسي
الزمالك 0 – 1 الترجي التونسي

- الدور نصف النهائي:
الزمالك 1 – 0 الرجاء المغربي
الزمالك 3 – 1 الرجاء المغربي

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